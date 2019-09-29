 صحة مطروح: ضبط 140 كيلو جرام جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي - بوابة الشروق
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صحة مطروح: ضبط 140 كيلو جرام جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

أحمد سباق
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 4:30 ص | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 4:30 ص

قال الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تم ضبط 14 عبوة جبنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في حملة تفتيشية على الأسواق، والمنشآت التجارية التي تبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأوضح وكيل وزارة صحة مطروح، أن إدارة الأغذية وبالتنسيق مع مباحث التموين في المحافظة، تمكنت من ضبط 14 "صفيحة جبن أبيض" بإجمالي وزن 140 كيلو جرام، غير صالحة للاستخدام الآدمي في أحدي المحال التجارية.

وأكد أنه تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضرًا بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، مع استمرار الحملات لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية الاغذية المتداولة.


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