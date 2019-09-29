صالح جمعة ينتظم في مران الأهلي

عاد صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي للانتظام في تدريبات الفريق الأحمر، بعد أن كان غاب اللاعب عن مران المُستبعدين لمباراة كانو سبورت لمدة يومين مُتتاليين.

وتأهل الأهلي أمس السبت لدور المجموعات، بعد فوزه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية على ستاد "برج العرب" بنتيجة 4 – 0، ضمن لقاء الإياب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان الفريق الأحمر قد فاز في لقاء الذهاب خارج ملعبه بنتيجة 2 – 0.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.