 رئيس وزراء أرمينيا يدعو ميركل للضغط على تركيا للكف عن تدخلها في قره باغ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس وزراء أرمينيا يدعو ميركل للضغط على تركيا للكف عن تدخلها في قره باغ

يريفان - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 10:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 10:37 ص

بحث رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع في قره باغ، داعيا إياها للضغط على تركيا للكف عن تدخلها.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن بيان عن المكتب الصحفي للحكومة الأرمنية قوله إن: "باشينيان وضع المستشارة الألمانية في صورة الأحداث في منطقة قره باغ، معبرا عن قلقه إزاء العمليات القتالية هناك".

وأضاف البيان أن "نيكول باشينيان دعا ميركل لبذل قصارى جهدها للتأثير على موقف تركيا الهدام".

من جهتها، أعربت ميركل عن قلقها إزاء الوضع في قره باغ، مؤكدة على عدم وجود أي حل سوى الحل السلمي للنزاع، ودعت لاستئناف المفاوضات في إطار "مجموعة مينسك" المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكانت تركيا قد أعلنت عن دعمها لأذربيجان في نزاعها مع أرمينيا في منطقة قره باغ.

من جهتها، اتهمت الخارجية الأرمنية تركيا بإرسال مرتزقة وخبراء عسكريين إلى منطقة النزاع.


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