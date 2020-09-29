بيلاروسيا تفرض عقوبات انتقامية على دول البلطيق

أعلنت وزارة خارجية بيلاروسيا الثلاثاء فرض عقوبات ضد دول لاتفيا وليتوانيا وإستونيا على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بدءًا من اليوم، وذلك ردًا على العقوبات التي فرضتها هذه الدول على "مينسك".

وقال المتحدث باسم الوزارة أناتولي جلاز - في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "بدءا من اليوم سنفرض إجراءات تقييدية انتقامية ضد هذه الدول، سنواصل الرد ولكننا لن نبدأ أبدا بمثل هذه الخطوات" .. مشيرًا إلى أن مينسك أعلنت قوائم العقوبات الخاصة بها المفروضة على الدول الثلاث حيث أن كل قائمة ستضم نحو 100 مسؤول محظورين من دخول بيلاروسيا.

يُشار إلى أنه في 31 أغسطس الماضي فرضت دول البلطيق عقوبات على 30 مسؤولًا من بيلاروسيا، وفُرض حظر دخول لمدة خمس سنوات على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ووزراء الداخلية والعدل والمدعي العام وكذلك ممثلين عن الإدارة الرئاسية واللجنة المركزية للانتخابات ووكالات الأمن القومي. وفي 25 سبتمبر الجاري وسعت دول البلطيق تلك القائمة لتشمل 100 مسؤول بيلاروسي.

جدير بالذكر أنه في 2 سبتمبر أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أن بيلاروسيا وافقت على قائمة العقوبات الانتقامية ضد دول البلطيق.