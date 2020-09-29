على خلفية تسمم نافالني: ماس يهاجم روسيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، واقعة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بمادة كيميائية حربية بأنها "مشكلة للمجتمع الدولي بأسره"، مهددا روسيا مجددا بفرض عقوبات.



وفي خطابه المسجل مسبقا عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الثلاثاء إن الواقعة تعد انتهاكا لحظر الأسلحة الكيماوية، وبالتالي انتهاكا لمبدأ جوهري في التعاون الدولي.



وقال ماس: "أطالب روسيا ببذل المزيد من الجهود لحل هذه القضية. مثل هذه الواقعة لا يمكن أن تبقى دون عواقب"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ لهذا السبب بحق فرض عقوبات، وقال: "ونحن ممتنون لشركائنا في جميع أنحاء العالم لدعمهم الواضح".



وكان نافالني خرج من مستشفى شاريتيه الجامعي في برلين يوم الأربعاء الماضي بعد أن تحسنت حالته الصحية.



وانهار نافالني، الذي يعتبر من أشد معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 20 أغسطس الماضي خلال رحلة من مدينة تومسك السيبيرية إلى موسكو. وهبطت الطائرة على نحو طاريء في مدينة أومسك لتلقي العلاج في مستشفى هناك. وفي 22 أغسطس، تم نقل الرجل البالغ من العمر 44 عاما إلى ألمانيا بإصرار من عائلته.



وكانت الحكومة أعلنت عقب فحوص في معمل خاص تابع للجيش الألماني أنه ثبُت بما لا يدع مجالا للشك أن نافالني تعرض للتسميم بغاز أعصاب نوفيتشوك الذي تم تطويره في العهد السوفيتي.



وأعلنت الحكومة الألمانية مؤخرا أن مختبرين متخصصين آخريين في فرنسا والسويد أكدا تسمم نافالني بغاز أعصاب من مجموعة نوفيتشوك، وينفي الكرملين هذه المزاعم.