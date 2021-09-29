يحيى خالد يقود فيزبرم للفوز على برشلونة بمشاركة علي زين في دوري أبطال أوروبا لليد

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خطف فريق فيزبريم المجرى فوزا صعبا من برشلونة الإسبانى بنتيجة 29/28 فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

ويضم برشلونة الإسباني ضمن صفوفه علي زين الظهير الأيسر للمنتخب الوطني لكرة اليد، فيما يضم فيزبريم المجري في صفوفه، يحيى خالد الظهير الأيمن للمنتخب.

انتهى الشوط الأول بتقدم فيزبرم على برشلونة بنتيجة 16-12، قبل أن يعود برشلونة في النتيجة ويخسر في الثواني الأخيرة بنتيجة 29-28.

وشارك يحيى خالد في اللقاء وسجل 3 أهداف لفريقه من 5 تصويبات على المرمى، بينما لم يسجل على زين مع برشلونة.

وبذلك الفوز نجح فيزبريم المجرى من تصدر المجموعة الثانية برصي 4 نقاط.

وكان برشلونة قد فاز في المباراة السابقة على فريق موتور الأوكراني بنتيجة 36/25، فيما خسر فيزبريم في لقاءه السابق أمام كيلسي البولندي بنتيجة 32/29.

ويقع الفريقان في المجموعة الثانية بدوري الأبطال والتي تضم كلاً من، باريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي ودينامو بوخارست الروماني وفلينسبرغ الألماني وكيلسي البولندي وموتور الأوكراني.

وإلتقى الفريقان معاً في 15 مباراة من قبل بدوري أبطال أوروبا، حيث فاز برشلونة في 10 مواجهات، فيما إنتصر فيزبريم المجري في 5 مباريات.

الجدير بالذكر أن برشلونة الإسباني هو حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا.