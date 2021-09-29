السيناريست مجدي صابر: مسلسل «ليلة السقوط» يقدم رسالة مهمة عن إجرام داعش

أكد السيناريست مجدي صابر، أن مسلسل "ليلة السقوط"، الذي يجري تصويره حاليا في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، يقدم رسالة عن إجرام تنظيم داعش الإرهابي وتوثيق حقيقي لفترة مهمة من التاريخ.

وقال مجدي صابر مؤلف المسلسل - في حوار للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" - "إن المسلسل يتناول تنظيم داعش هذا الوحش الأسطوري المخرب والمدمر من خلال تقديم أفكارهم وشرهم وما فعلوه من مآسي"، مؤكدا أن أحداث المسلسل مليئة بالرسائل والعظات خاصة أن ما قام به داعش من تخريب ودمار يحتاج لأكثر من 100 مسلسل.

وأضاف أن "ليلة السقوط" أول مسلسل عربي يتناول تنظيم داعش، بشكل واسع ومركز، من خلال أحداث حقيقية من أرض الواقع تنقل شهادات حية حصلت مثل تدمير القرى وعمليات القتل الجماعي وبيع النساء كالجواري مثل الأغنام واغتصاب الأيزيديات.

وتوقع صابر أن يكشف المسلسل كذب وزيف هذا التنظيم الإرهابي الذي يتمسح بالدين البريء من أفعاله، كما أنه سيحدث تأثيرا كبيرا لدى مبرري أفعال هذا التنظيم لدى سيطرته على المدن العراقية.

وعن الجزاء الذي سينال هذا التنظيم في أحداث المسلسل، قال السيناريست مجدي صابر إن الجمهور سيرى عقابا رادعا لهذا التنظيم على كل ما اقترفه من عنف، كما يقدم المسلسل صورة عن الكثير من المعارك التي خاضتها القوات العراقية لإزاحة هذا الكابوس دفاعا عن الشرف والعرض والوطن وعن العراق العظيم.

وعن مشهد الإعدام وارتداء الفنان طارق لطفي للبدلة الحمراء، قال مجدي صابر إن المشهد سيكون بنهاية الحلقة الأولى وليس في الحلقة الأخيرة من المسلسل، مؤكدا أن أحداث المسلسل مليئة بالتشويق والمفاجآت التي ستعجب الجمهور دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

ويظهر الفنان طارق لطفي في المسلسل بشخصية مختلفة تماما من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد أحد زعماء تنظيم داعش، يدعى أبو عبد الله، ويلقب بالدباح ومعروف بقسوته الشديدة جدا فهو شخص بلا قلب وبلا مشاعر مجرد آلة للقتل.

ويشارك في بطولة المسلسل صبا مبارك وكنده حنا وباسم ياخور وأحمد صيام وعدد كبير من الفنانين السوريين والعراقيين، تأليف مجدي صابر وإخراج السوري ناجي طعمي.

وبشأن تحميل صناع السيناريو المسؤولية عن تراجع الدراما، قال السيناريست مجدي صابر إن دور الكتابة تهمش وتراجع في الفترة الأخيرة؛ لأن المعادلة انعكست فبدلا من أن يبدأ العمل بالنص الذي ينقل وجهة نظر السيناريست في قضية من واقع المجتمع، وبعدها تتعاون الأطراف الثلاثة (المؤلف والمخرج والمنتج) في اختيار الفنانين المناسبين لتقديم هذا العمل بشكل لائق.

وتابع: "بدأ النص في الأعمال الفنية الحالية يقدم على مقاس النجم وليس لصالح الدراما، وما يهم النجم هو دوره بعيدا عن المحتوى" مشيرا إلى رفضه فكرة ورش الكتابة؛ لأنها جعلت النص أضعف عنصر في الإنتاج الفني.

وأعرب السيناريست مجدي صابر عن تأييده للدراما المنفصلة المتصلة أو القصيرة، معتبرا أنها شكل من أشكال الدراما والتجديد الإيجابي بطرح قضايا مجتمعية تعبر عن أوجاع وهموم الناس وهذا النوع كان يجري تقديمه في الماضي من خلال خماسيات وسباعيات.