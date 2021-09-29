اليابان: الحزب الحاكم يختار زعيما جديدا ليشغل منصب رئيس الوزراء

بدأ الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان اليوم الأربعاء انتخاب زعيم جديد للحزب ورئيس للوزراء ليخلف يوشيهيدي سوجا، الذي تنحى بشكل أساسي بسبب تعامله مع فيروس كورونا والقرار الذي لم يكن يحظى بشعبية بالمضي قدمًا في استضافة دورة الالعاب الأولمبية.

ويتنافس أربعة مرشحين في الانتخابات، من بينهم امرأتان، حيث ترغب وزيرة الداخلية السابقة المحافظة القوية سناي تاكايشي والوزيرة السابقة الأكثر ليبرالية للمساواة بين الجنسين، سيكو نودا ، أن تصبح أول امرأة تشغل منصب رئيس الحكومة في اليابان.

وتتنافس المرأتان ضد تارو كونو ، وزير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، الذي يعتبر المرشح الأوفر حظا، ووزير الخارجية السابق فوميو كيشيدا.

ولم ترجح تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى فوز أي مرشح بعينه بأغلبية الأصوات في الجولة الأولى. وفي هذه الحالة، ستكون هناك جولة إعادة للانتخابات، من المرجح أن تكون بين كونو وكيشيدا.