السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى وقف انتهاكات إيران في إقليم كردستان العراق

شددت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام الانتهاكات الإيرانية خاصة بعد أن قامت باستهداف إقليم كردستان العراق وتسببت في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء.



وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان صحفي اليوم، "عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق وتسببت في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء".



وأكدت الوزارة "رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق"، مشددةً "على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كل الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية".



وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق اليوم ارتفاع ضحايا القصف الإيراني الذي طال مناطق في محافظتي أربيل والسليمانية بالإقليم إلى 13 قتيلا و58 جريحا.