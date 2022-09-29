بوتين: التخريب في خطي نورد ستريم من أعمال الإرهاب الدولي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن واقعة التخريب غير المسبوق في خطي نورد ستريم للغاز الطبيعي يعتبر من أعمال الإرهاب الدولي.

وذكرت وكالة تاس الروسية أن الرئيس الروسي أعطى "تقييما مبدئيا بشأن التخريب غير المسبوق، والذي يعد في الواقع عملا من أعمال الإرهاب الدولي ضد خطي أنابيب الغاز الرئيسيين نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2. وأن روسيا طرحت المسألة للمناقشة العاجلة في مجلس الامن الدولي".

يشار إلى أن شركة (نورد ستريم إيه جي) الروسية أفادت - في 27 سبتمبر الجاري - بأن ثلاثة مواقع في خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 قد تعرضت لأضرار غير مسبوقة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف بأن موسكو "قلقة للغاية بشأن الأخبار"، ولم يستبعد أن يكون تعطيل خطوط الأنابيب بسبب عمل تخريبي. كما أفاد علماء الزلازل السويديون أنه تم تسجيل انفجارين على طول خط أنابيب نورد ستريم.

وانتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الأحداث ووصفتها بأنها "أعمال تخريبية"، مشيرة إلى أن "أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة في أوروبا هو أمر غير مقبول وسيؤدي إلى أقوى رد ممكن".