الصحة السورية: 426 إصابة بالكوليرا و33 وفاة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة السورية الأربعاء أن العدد الإجمالي لإصابات الكوليرا المثبتة بالاختبار السريع في البلاد ارتفع إلى 426 إصابة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن بيان للوزارة أن الإصابات توزعت بين مدن حلب (260) ودير الزور (72) والحسكة (30) والرقة (26) واللاذقية (19) وحمص (5) ودمشق (5) والسويداء (5) ودرعا (3) والقنيطرة (1).

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات بالمرض 33 ،توزعت في حلب (28) والحسكة (3) ودير الزور (2)، مشيرة إلى أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة، أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

ودعت الوزارة إلى ضرورة اتباع إجراءات الصحة العامة وشرب المياه من مصدر آمن، وطلب المشورة الطبية المبكرة في حال الاشتباه بالإصابة.