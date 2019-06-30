حملات تفتيش من الزراعة والتموين والداخلية على محتكري بيض المائدة

شنّت وزارات الزراعة والتموين والداخلية، حملات تفتيش على بعض شركات تداول بيض المائدة بمحافظات القليوبية، والجيزة، والدقهلية، وذلك عقب ورود معلومات تفيد بقيام تلك الشركات ببيع بيض المائدة بأسعار مبالغ فيها ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، مع تخزين كميات كبيرة لحجبها عن السوق بغرض الاحتكار وزيادة أسعارها، والتى تقوم بالتعاملات التنافسية والاتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن.

وعقب التأكد من صحة المعلومات بعد عمل التحريات اللازمة وتجميع المعلومات الدقيقة والتتبع والرصد، توجهت لجنة رقابية من الزراعة، ومباحث التموين، والتموين، وجهاز حماية المنافسة، وداهمت مخازن بيض المائدة، وبالتفتيش تبين وجود كميات من أطباق بيض المائدة مخزنة بغرض الاحتكار ورفع الأسعار، وما يتم بيعه منهم، يباع بأسعار مرتفعة مبالغ فيها وبدون فواتير.

وأشار بيان لوزارة الزراعة، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم إحالة الوقائع إلى النيابة العامة، حيث إن ما تم رصده من وقائع؛ وكذلك رفع الأسعار، تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية الخاصة باحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبى المباشر على استدامة مشروعات قومية أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروه الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، استمرار حملات التفتيش الفجائية من قبل وزارة الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة وكافة الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهورية، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة 01551183225 ـــــ 01551183224.

شارك في الحملة المهندس/ عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجاره الداخليه ومامور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجاره الداخليه، ومن قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه واستصلاح الأراضى كل من المهندس/ رضا علوان، والدكتور/ سامى ضحاوى، والمهندس/ على أبو عميره، وكل من المهندس/ أحمد محمود عبد الواحد، والمهندسه/ عزه بيومى محمد، مأمورى الضبط القضائى بقطاع التجارة الداخليه بوزارة التموين والتجاره الداخليه.

قاد الحملات اللواء/ عبد العال المناوى، واللواء/ حازم العراقى، والعقيد/ عبد العزيز الحامولى من مباحث التموين، والمهندس/ عمرو على، والدكتور/ حسام عبد الرازق من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والباحث القانونى/ عبد الله الحصرى، والباحث القانونى/ عمرو فتحى من جهاز حماية المنافسة وبعض قيادات مباحث التموين بالمحافظات المذكورة، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وجهاز حماية المنافسة.