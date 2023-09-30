قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنّ الرجل عليه ألا يحيف على حق المرأة لا سيما إذا كانت لا تستطيع أن تحصل على حقها.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «نظرة» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»، وعُرضت مساء الجمعة: «نستنكر بشدة أن نرى في الريف المصري الجور على المرأة في الميراث، وهذا ضد تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم».



وذكر أنّ الجور على المرأة في حقها في الميراث تقود لإصدار دار الإفتاء صرخة لكل رجل يجور على المرأة في حقها.



وأوضح أنّ الرجال عليهم ألا يجعلوا النساء يسألن عن الميراث، بل يجب أن يذهبوا إلى النساء وتقديم هذا الحق لهن، لا سيما أن الله سبحانه وتعالى سيسأل الإنسان عن هذا الحق.





