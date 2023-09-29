الصين: زيادة 4% في إيرادات الشركات المملوكة للدولة خلال 8 شهور

قالت وزارة المالية في الصين إن الشركات المملوكة للدولة والشركات القابضة التابعة للدولة شهدت نموا في إيراداتها وأرباحها خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023.

وبلغت الإيرادات39ر54 تريليون يوان (حوالي 58ر7 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 4 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغت الأرباح 09ر3 تريليون يوان، بزيادة قدرها 3ر4 في المئة على أساس سنوي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم التي يتعين على الشركات دفعها 87ر3 تريليون يوان خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، في تراجع بنسبة 1ر3 في المئة على أساس سنوي.

وقالت الوزارة إن نسبة الأصول إلى الخصوم للشركات المملوكة للدولة بلغت 8ر64 في المئة في نهاية أغسطس.