محكمة أمريكية تلغي اتفاق إقرار بالذنب لمشتبه به في هجوم 11 سبتمبر

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تظل الدعوى القضائية ضد المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد معلقة بعدما ألغت محكمة الاستئناف الأسبوع الجاري اتفاق إقرار بالذنب تفاوضت عليه الحكومة لكنها سحبته لاحقا.

ويترك الحكم القضية في مسارها إلى المحاكمة أمام لجنة عسكرية. ولم يتضح متى يحل موعد هذا.

ويواجه محمد تهمة وضع مخطط تنظيم القاعدة وتوجيهه لصدم الطائرات المخطوفة مركز التجارة العالمي والبنتاجون في 11 سبتمبر 2001.

وأطلق ممثلو الادعاء العسكريون ومحامو الدفاع محادثات اتفاق الإقرار بالذنب قبل عدة سنوات. ووافق محمد ومتهمان آخران على الإقرار بالذنب، بموجب اتفاق سيفضي إلى السجن مدى الحياة بدلا من عقوبة الإعدام المحتملة. ويتطلب الاتفاق من المتهمين أيضا أن يجيبوا على أسئلة يطرحها أقارب ضحايا هجوم 11 سبتمبر.

وألغى وزير العدل آنذاك لويد أوستن الاتفاق بعد فترة قصيرة، قائلا إن أقارب الضحايا والقوات الأمريكية والجمهور الأمريكي "يستحقون فرصة" رؤية محاكمات اللجنة العسكرية.

ولم يتضح ما إذا كان محامو الدفاع يعتزمون الاستئناف.