حسين عبد اللطيف: احترام الزمالك لـ الأهلي السر في التتويج بالسوبر الإفريقي

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كشف حسين عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، سبب تتويج الفارس الأبيض بلقب كأس السوبر الأفريقي على الغريم التقليدي، الأهلي.

قال حسين عبد اللطيف خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن جوزيه جوميز أدار المباراة بشكل جيد، ولاعبو الزمالك احترموا الأهلي كثيرا ولذلك فالفارس الأبيض كان يستحق التتويج باللقب.

أضاف:" أتمنى تتويج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي، تكون بداية لعودة الفريق لمنصات التتويج من جديد في ظل الدعم الغير عادي من جانب مجلس إدارة الزمالك".

أتم:" تعرضت لإصابة قوية خلال مباراة السوبر الأفريقي نسخة عام 1994، وأعتقد أن هذه الإصابة جاءت كنوع من العقاب على حالة الغرور التي كانت تنتابني قبل تلك المباراة".