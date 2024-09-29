جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل القيادي في حزب الله نبيل قاووق

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنه قتل القيادي الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية نبيل قاووق، وسط تبادل مستمر للقصف بين الجانبين.

ولم تعلق الجماعة بعد على مصير قاووق، لكن أنصاراً له نشروا رسائل نعي له منذ أمس السبت.

وأفادت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن طائرات حربية تابعة لسلاح الجو استهدفت مساء السبت، نبيل قاووق، مسئول وحدة الأمن الوقائي وأحد أعضاء المجلس المركزي التابع لـ"حزب الله"، ما أدى إلى اغتياله، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وذكر جيش الاحتلال في بيانه، أن قاووق "انضم إلى حزب الله في ثمانينيات القرن الماضي، وكان يتمتع بخبرة طويلة في مجال الأمن الوقائي، حيث شغل مناصب قيادية عدّة، منها نائب مسئول منطقة الجنوب ومسئولاً عن المجلس التنفيذي".