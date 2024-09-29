رئيس الأركان الإسرائيلي: حزب الله اللبناني فقد قيادته وعلينا مواصفة استهدافه بقوة

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قال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، إن حزب الله اللبناني فقد قيادته (جراء الضربات التي شنّها جيش الاحتلال بوتيرة غير مسبوقة خلال الأيام الماضية).

ونقلت وكالة رويترز، عن هاليفي قوله إن حزب الله فقد أسلحة وعددًا من أعضائه وقائده في الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف هاليفي، أنه يتعين على إسرائيل مواصلة استهداف حزب الله بقوة.

ويكثف جيش الاحتلال، من غاراته على لبنان وتحديدًا مناطق الجنوب، مع توسيع عمليات الاغتيال التي تطال الكثير من قيادات حزب الله.

وأمس السبت، أعلن حزب الله، اغتيال أمينه العام حسن نصر الله، في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقر قيادة الحزب في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

يأتي هذا فيما زعم جيش الاحتلال أن الضربة التي اغتيل فيها حسن نصر الله يوم الجمعة، أدّت كذلك لمقتل 20 قياديا من الأمين العام للحزب.

وادعى الجيش أن من بين قادة حزب الله الذين تم القضاء عليهم إبراهيم حسين جزيني رئيس وحدة أمن نصر الله.