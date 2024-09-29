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تقارير إعلامية: مجلس شورى حزب الله اختار خليفة حسن نصر الله


نشر في: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 11:46 م | آخر تحديث: الأحد 29 سبتمبر 2024 - 11:46 م

أفادت تقارير إعلامية، بأن مجلس شورى حزب الله اختار هاشم صفي الدين أمينا عاما خلفًا لحسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل.

وفيما لم يعلن حزب الله عن الأمر بشكل رسمي، فقد تناقلت هذه المعلومة من مصادر تحدثت لقناة العربية، مساء الأحد.

وصفي الدين ظهر كأبرز المرشحين لخلافة نصرالله، كونه ابن خالته وصهر القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

ووكان قد برز اسم صفي الدين على الساحة السياسية اللبنانية، بعد فترة طويلة من أداء دوره في الظل، في أعقاب تشديد الإجراءات الأمنية التي أحاطت بنصر الله، ما دفعه إلى الظهور بدلاً منه في مناسبات عديدة ضمن أنشطة الحزب.

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