لم يكد يمر عام على تولي الموسوي إدارة شؤون الحزب، حتى اغتالته إسرائيل باستهداف سيارته في لبنان لصواريخ أطلقتها مروحيات.

ولد موسوي عام 1952 في عائلة شيعية بالضاحية الجنوبية، انضم في سن مبكرة إلى معسكرات لتدريب المقاتلين في دمشق، وفي السبعينيات ذهب إلى العراق لتعلم العلوم الشرعية في حوزة المرجع الشيعي محمد باقر الصدر.

تأثر بالاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وقرر الانضمام لـ "العمل الجهادي المقاوم لإسرائيل". وذهب إلى جنوب لبنان عام 1985، حيث استقر في مدينة صور، و"كان يقضي وقته مع المقاومين ويتابع بشكل مباشر وميداني عمليات المقاومة اللبنانية، وانضم إلى حزب الله وقتها".

انتُخب أمينا عاما للحزب في مايو 1991، وأعلن الاستمرار "في طريق المقاومة"، مما دفع إسرائيل للتخطيط لاغتياله، ونفذت العملية بالفعل في 16 فبراير 1992.

في هذا اليوم كان في بلدة حبشيت، لإلقاء كلمة في الذكرى الثامنة لمقتل رفيقه الشيخ راغب حرب، وفي طريق العودة إلى بيروت قصفت مروحيات إسرائيلية موكبه عند بلدة تفاحتا، وقتلته هو وأسرته ومرافقيه.

"الثعلب عماد مغنية"

يعد اغتيال عماد مغنية، في دمشق 2008، من أشهر عمليات الاغتيال التي نفذتها إسرائيل ضد قيادات حزب الله، ورغم أنه لم يكن الأمين العام للحزب، إلا أنه كان العقل المفكر والقائد العسكري والاستراتيجي للحزب.

طاردته إسرائيل ومعها الولايات المتحدة لسنوات طويلة، وكان حتى شكله غير معروف للكثيرين حتى من أعضاء الحزب نفسه، لذلك حمل لقب "الثعلب".

ولد عماد مغنية يوم 7 ديسمبر 1962، في صور بجنوب لبنان، لعائلة فلسطينية، ولا توجد الكثير من المعلومات حول تعليمه أو تكوينه العسكري، لكنه كان أحد عناصر حركة التحرير الفلسطينية (فتح) في لبنان، وفي مطلع الثمانينيات كان في الجناح المسلح للحركة.

لكن بعد خروج منظمة التحرير من لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي لها عام 1982، قرر مغنية البقاء في لبنان لينضم إلى حركة أمل الشيعية، ثم التحق في عام 1983 بـ "المقاومة الإسلامية في لبنان"، ولعب دورا في بدايات تأسيس حزب الله عام 1985 مع صبحي الطفيلي.

وسريعا أصبح المسؤول العسكري في الحزب واختفى تماما عن الأنظار ومعه اسم عماد مغنية، وأصبح معروفا باسم "الحاج رضوان"، وكان المخطط الرئيسي لتطوير تكتيكات الحزب العسكرية والتنسيق العسكري مع الحرس الثوري الإيراني، بحسب مصادر لبنانية فقد كان القائد الفعلي لمعركة يوليو 2006، بين إسرائيل وحزب الله.

اتهمته المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والغربية بالتخطيط وتنفيذ بعض العمليات منها تدمير مقر السفارة الأمريكية في بيروت ومقر مشاة البحرية الأمريكية في لبنان عام 1983، ومعسكر فرنسي وأهداف إسرائيلية بينها السفارة الإسرائيلية في بيونس آيرس عام 1992.

ظل الغموض يكتنفه حتى اغتياله، بل لم يكن بالإمكان الجزم إن كان حيا أو ميتا، فقد كان يختفي ثم يظهر، وأُشيع أنه خضع لعمليات جراحية غيّرت ملامحه تماما.

بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 رفعت الولايات المتحدة قيمة جائزة الإبلاغ عنه إلى 25 مليون دولار، حتى إن صحيفة إسرائيلية قالت إنه مطلوب أكثر من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

نجا مغنية من محاولات اغتيال عديدة في لبنان، لكن في 12 فبراير 2008 تم الوصول إليه وتفخيخ مقعد سيارته، لتنفجر في دمشق، واتهمت إسرائيل بقتله.