وزيرة التضامن: إطلاق فصل جديد في علاقة الدولة بالمجتمع الأهلي والقطاع الخاص لتعزيز العمل التنموي

تصوير أحمد عبد الفتاح

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حفل إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن هذه الخطوة تمثل بداية فصل جديد بين الدولة والمجتمع الأهلي والقطاع الخاص، وتكرس انطلاقة جديدة تجعل من المجتمع الأهلي شريكا أساسيا في العمل التنموي.

وأشارت الوزيرة إلى رمزين بارزين للمجتمع المدني في مصر، هما الهلال الأحمر المصري الذي يواصل عمله منذ أكثر من 700 يوم ليلا ونهارا، والتحالف الوطني للعمل الأهلي الذي يضم تحت مظلته العديد من الجمعيات والمؤسسات الفاعلة.

وأضافت مرسي، أن عمل الصندوق ينطلق في إطار منظومة حوكمة وسياسات للمساءلة العامة تمنح صانع القرار أدوات التطوير، مشيرة إلى بناء منظومة إلكترونية متكاملة للوصول إلى المعرفة ودعم اتخاذ القرار.

وذكرت الوزيرة أن الصندوق يمثل نقطة انطلاق جديدة لخدمة الوطن ولجميع المصريين، وسيكون نموذجا يحتذى به في بناء وتمكين الجمعيات الأهلية.