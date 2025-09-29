نيابة المنيا تتحفظ على مركبات حادث تصادم بسمالوط أودى بحياة 8 أشخاص وتنتقل لمعاينة الموقع

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب أتوبيس إثر اصطدامه بسيارة تريلا، على الطريق الصحراوي الشرقي الجديد بالقرب من مدخل البستان بمركز سمالوط في محافظة المنيا، إلى 8 وفيات و14 مصابًا، وذلك أثناء سير الأتوبيس من الجنوب في اتجاه القاهرة.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا في الساعات الأولى من صباح الإثنين، بانقلاب أتوبيس ركاب عقب اصطدامه بسيارة نقل ثقيل (تريلا) بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، وتحديدًا شمال بوابة الرسوم بنحو 15 كيلومترًا تجاه القاهرة.

وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ33 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفيي سمالوط النموذجي والمنيا الجامعي لتلقي العلاج، بينما تم نقل الجثامين الثمانية إلى مستشفى سمالوط النموذجي ومستشفى جراحات اليوم الواحد.

وكشفت المعاينة والتحريات الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع 8 أشخاص، وإصابة 14 آخرين، جميعهم من خمس محافظات هي: الأقصر، الإسماعيلية، قنا، شمال سيناء، والشرقية.

وجاءت قائمة المتوفين كالتالي:

فاروق السيد فتحي، 33 سنة، سائق، من محافظة الشرقية

محمد صالح علي أبوالقاسم، 31 سنة، من الإسماعيلية

أحمد محمد علي محمد، 31 سنة، من قنا

إلى جانب 5 جثامين جارٍ التعرف على هويتهم.

كما شملت قائمة المصابين 14 شخصًا، بينهم أطفال وسيدات، وجاءت أسماؤهم كالتالي:

حمام إبراهيم علي، 53 سنة، لاعب كرة قدم، من الإسماعيلية

صبري عمر رضوان، 35 سنة، من الإسماعيلية

مي محمد إسماعيل، 30 سنة، طبيبة أسنان، من الأقصر

أحمد عبد الراضي شرنوبي، 30 سنة، من الأقصر

رحمة محمد أبو الحسن، 21 سنة، من الإسماعيلية

أمنية محمد أبو الحسن، 26 سنة، من الإسماعيلية

مكة عادل عفيفي، 6 سنوات، من الإسماعيلية

خديجة عادل عفيفي، 5 سنوات، من الإسماعيلية

أحكام عبد الحميد أحمد، 51 سنة، من قنا

أشرف فيصل عبد الرحيم، 20 سنة، من العريش

عبد الماجد محمد حسن، 22 سنة، من قنا

سامي أحمد محمد أحمد، 28 سنة، من الأقصر

آمال ياسين شحته، 50 سنة، من الإسماعيلية

أحمد محمد سالم، 43 سنة، من الإسماعيلية

نُقل المصابين إلى مستشفيي سمالوط النموذجي والمنيا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع الجثث بثلاجات حفظ الموتى، وتم التحفظ على المركبات المتسببة في الحادث تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتقال فريق من النيابة إلى موقع الحادث لمعاينته وسماع أقوال المصابين، وانتداب مفتش الصحة لتحديد أسباب الوفاة، وندب لجنة فنية من إدارة المرور لفحص حالة الأتوبيس وإعداد تقرير فني عن حالته قبل وبعد الحادث، كما قررت تسليم الجثامين التي تم التعرف عليها لذويهم، والتصريح بالدفن.

وفي سياق متصل، كلف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، كلًا من الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة تداعيات الحادث وتقديم الدعم اللازم.

وتابع نائب المحافظ من موقع الحادث بمدينة سمالوط إجراءات تسليم الجثامين من مستشفى سمالوط النموذجي ومستشفى اليوم الواحد، كما توجه السكرتير العام إلى مستشفى المنيا الجامعي للاطمئنان على حالة المصابين، بحضور الدكتور أيمن حسانين مدير المستشفيات الجامعية، والدكتورة مروة إسماعيل وكيل مديرية الصحة.

وأكد محافظ المنيا أنه يتابع الموقف أولًا بأول مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، مشددًا على تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وتسهيل كافة الإجراءات لأسر الضحايا، داعيًا بالرحمة والمغفرة للمتوفين، وبالشفاء العاجل للمصابين.