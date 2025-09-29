رئيس البرلمان التركي: غزة تتعرض لأكبر مذبحة وإبادة في العصر الحديث

قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن العالم يشهد في قطاع غزة، أكبر مذبحة وإبادة جماعية في العصر الحديث.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المجري لازلو كوفير، الاثنين، في العاصمة بودابست التي يزورها لإجراء محادثات رسمية.

وأوضح قورتولموش أن القوات الإسرائيلية ترتكب جرائم حرب في غزة منذ نحو عامين أمام أنظار العالم أجمع.

وأكد أنه من مسؤولية البشرية جمعاء أن تعمل على إنهاء هذه الإبادة الجماعية فوراً، وأن توقف الجرائم التي تفوق في فظاعتها ما ارتكبه النازيون بحق اليهود في أوروبا.

وتابع قائلا: "إذا لم يتم إنهاء هذا الصراع، أخشى أن توضع البشرية أمام مشهد ثقيل جداً من الحروب والصراعات الإقليمية والعالمية".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و55 شهيدا و168 ألفا و346 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وتطرق قورتولموش خلال المؤتمر الصحفي إلى الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

وقال في هذا الصدد: "يجب علينا أن نبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق سلام عادل ودائم في أقرب وقت. فإذا لم يتم إنهاء هذه الحرب فإنها ستصبح مصدراً لصراعات جديدة وتوترات إقليمية وربما عالمية".

ولفت إلى أن تركيا والمجر دولتان تسعيان إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقتيهما والعالم، وأنهما ستواصلان تبادل الآراء المشتركة من أجل إحلال السلام.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.