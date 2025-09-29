قطر تقدم مساعدات لأكثر من 35 ألف متضرر من الفيضانات بباكستان

نفذت منظمة "قطر الخيرية"، غير الحكومية، سلسلة من التدخلات الإنسانية العاجلة في باكستان، استفاد منها نحو 35 ألفا و400 شخص من المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي تسببت في نزوح أكثر من 12 ألفا و500 أسرة، وأثرت على أكثر من مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.

وفي إطار هذه التدخلات الإغاثية، وزعت "قطر الخيرية" ألفين و200 سلة غذائية في إقليمي خيبر بختونخوا والبنجاب، استفاد منها أكثر من 15 ألفا و400 شخص، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وتهدف هذه السلال إلى تخفيف معاناة المتأثرين بالفيضانات من خلال تلبية الاحتياجات الغذائية للأسرة المتضررة لمدة شهر، حيث تشتمل على الأرز والدقيق والزيت والمواد التموينية الأساسية الأخرى.

كما نظمت قطر الخيرية، بالتعاون مع مستشفى الشفاء ترست للعيون، مخيما طبيا لمدة أربعة أيام في منطقتي جانج وموظفرجره بإقليم البنجاب، حيث قدم خدمات صحية مجانية لأكثر من 16 ألفا و500 شخص من متضرري الفيضانات، شملت عمليات إزالة المياه البيضاء، والاستشارات الطبية، وفحوصات العيون، والتحاليل، وتوزيع الأدوية والنظارات الطبية، مما ساهم في توفير رعاية صحية متكاملة للفئات الأكثر ضعفا.

وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة( اليونيسف)، وزعت قطر الخيرية 500 حقيبة نظافة شخصية استفاد منها نحو 3 آلاف و500 شخص، بهدف تعزيز النظافة الشخصية والحد من انتشار الأمراض في المناطق المتضررة من الفيضانات.