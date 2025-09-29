63 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على جنين شمالي الضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال، عدوانها على جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة لليوم الـ252 على التوالي، مع استمرار عمليات التدمير في المخيم وشق الشوارع على حساب منازل الأهالي ومنع النازحين من العودة إلى ما تبقى منها.

وبحسب اللجنة الإعلامية لمخيم جنين فإنه باستشهاد الشاب أحمد جهاد براهمة من قرية عنزة، ارتفع عدد شهداء جنين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 63 شهيدًا.

كما صعدت قوات الاحتلال من استهداف العمال من جنين، حيث أصيب عدد منهم بالرصاص بجانب جدار الفصل العنصري المحاذي لقرية الطيبة غرب جنين، وفق وكالة صفا.

وتستمر اعتداءات الاحتلال على بلدات برقين، وواد برقين، وكفريت، والمنشية، ومفرق يعبد، ومحيط حاجز الجلمة، وضاحبة صباح الخير.

وحسب اللجنة، فإن بلدتي اليامون والسيلة الحارثية تتعرضان لاعتداءات واقتحامات متكررة من قوات الاحتلال وملاحقة للشبان والأطفال واقتحام للمنازل والتنكيل بالمواطنين.

كما تواصل قوات الاحتلال استهداف الأسرى المحررين في جنين، إذ اعتقلت الأسير المحرر ساري جرادات، والأسير المحرر إياد جرادات (أحد مساعدي عملية نفق الحرية في جلبوع) من السيلة الحارثية وأفرجت عنه لاحقًا وصلاح العطعوط.