وزير الدفاع الألماني يصل وارسو لإجراء محادثات عسكرية- سياسية

وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إلى العاصمة البولندية وارسو اليوم الاثنين؛ لإجراء محادثات عسكرية - سياسية في ظل تصاعد التوترات مع روسيا.

ومن المقرر أن يشارك بيستوريوس في منتدى وارسو الأمني، وإجراء محادثات حول مستقبل أوكرانيا الأوروبي خلال جلسة نقاش رفيعة المستوى.

ومن المنتظر أن يشارك في المحادثات أيضا مفوض شئون صناعة الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، ووزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، ونظيره الإستوني هانو بيفكور.

ومن المقرر أن يتوجه بيستوريوس إلى ليتوانيا بعد ذلك، حيث يعتزم الاطلاع على وضع تطوير اللواء القتالي الألماني المتمركز بشكل دائم هناك، والمقرر أن يكون جزءا من نظام الردع المعزز.

وفي الأول من أبريل الماضي، تم تدشين هذه الوحدة رسميا باسم "لواء الدبابات 45"، ومن المقرر أن يبلغ قوامها الإجمالي حوالي 4800 جندي وحوالي 200 موظف مدني من الجيش الألماني.

ومن المقرر أن تسلم وزيرة الدفاع الليتوانية دوفيلي ساكالييني مركزا لوجستيا عسكريا في بلدة روكلا، وهو عنصر أساسي لدعم اللواء مستقبلا، إلى بيستوريوس.

ومن المنتظر افتتاح المدرسة الألمانية في العاصمة فيلنيوس غدا الثلاثاء.