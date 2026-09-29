كوريا الجنوبية: ألغام كورية شمالية وراء الانفجار بالمنطقة منزوعة السلاح

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي كانج شين شول، اليوم الثلاثاء، إن ألغاما كورية شمالية تسببت في ​انفجار الأسبوع الماضي أسفر عن إصابة اثنين من ‌أفراد الجيش الكوري الجنوبي في المنطقة منزوعة السلاح، مضيفا أن الواقعة تشكل انتهاكا لاتفاقية الهدنة المتعلقة بالحرب الكورية وتستدعي ردا من سول.

وأكد الوزير، أمام ​لجنة برلمانية، أن الألغام يبدو أنها زرعت في المنطقة ​في إطار أعمال تحصين الحدود التي تقوم بها كوريا الشمالية بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكرية الذي يقسم ​المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

وقال كانج "المسئولية تقع على ​عاتق كوريا الشمالية، لذا سنتخذ الإجراءات المناسبة" وأضاف أن الجيش لديه خيارات رد متاحة وسينفذها على مراحل، لكنه رفض الخوض في التفاصيل، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأكد أيضا ​أن سول ستسعى إلى التحاور مع كوريا الشمالية مباشرة ​بشأن الواقعة.

وقال "سنحثهم بشدة على الجلوس إلى طاولة الحوار حتى نتمكن من التوصل ‌إلى الحقيقة معا".

وأشار كانج إلى أن السؤال المطروح هو ما إذا كانت كوريا الشمالية زرعت الألغام وهي تعلم أن القوات الكورية الجنوبية قد تدخل المنطقة وتتعرض للأذى.

وقالت هيئة الأركان المشتركة ​في كوريا الجنوبية ​إن تحقيقا أجري بالاشتراك مع قيادة الأمم المتحدة كشف عن وجود لغم كوري شمالي آخر مضاد للأفراد ​بالقرب من موقع الانفجار الذي وقع في 21 ​سبتمبر.

وبعد واقعة مماثلة في عام 2015 أصيب فيها جنود من كوريا الجنوبية جراء ألغام كورية شمالية، استأنفت سول البث عبر مكبرات ​الصوت الموجهة ضد كوريا الشمالية عبر ​المنطقة المنزوعة السلاح، مما أدى إلى مواجهة عسكرية انتهت باتفاق على مستوى عال ​بين الكوريتين.