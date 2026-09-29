أكد الدكتور كمال عناني، أستاذ بقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، أهمية كتابات الرحالة في رصد ملامح العمران والحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر، مستعرضا الرؤية العمرانية والحضارية لمصر في العصر المملوكي من خلال مدونة "تحفة النظار" لابن بطوطة.

وأوضح عناني، خلال ندوة نظمها متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية اليوم، أن ابن بطوطة ظهر في كتاباته باعتباره فقيها ومصلحا اجتماعيا وصاحب أسلوب أدبي بليغ، مشيرا إلى وصفه الدقيق لتحصينات الإسكندرية ومرساها وعامود السواري، إلى جانب تناوله لعمران دمياط المائي، وكثافة حركة الملاحة في القاهرة، والمؤسسات العلاجية ومنها البيمارستان القلاووني، فضلا عن رصده لجوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية داخل الأسواق.

واستعرضت الدكتورة هبة محمود سعد، عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، كتابات ثلاثة من أشهر الرحالة المسلمين الذين تناولوا الحياة في مصر، موضحة أن ناصر خسرو وثق مشاهداته للنيل ونظام الري والاحتفال بفتح الخليج في العصر الفاطمي.

وأشارت هبة إلى وصف ابن جبير للبيمارستان الأيوبي، وتسجيله ملاحظاته عن الأهرامات وأبي الهول، إلى جانب ما وثقه عبداللطيف البغدادي بشأن التفريخ الصناعي للدجاج ودوره في زيادة وفرته وانخفاض أسعاره.

بدورها، تناولت الدكتورة دعاء قنديل، أستاذة قسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق بجامعة العاصمة، ورئيسة تحرير المجلة الدولية للدراسات التراثية والمتحفية بجامعة العاصمة، "رؤية الرحالة الغربيين لمصر خلال العصر الحديث"، موضحة تنوع دوافع رحلاتهم بين البحث عن الآثار والأماكن المقدسة وشغف المغامرة.

وأكدت دعاء أهمية مدونات الرحالة الغربيين باعتبارها مصدرا تاريخيا ثريا لرصد تفاصيل الحياة اليومية في مصر، مع ضرورة التعامل معها بحذر، نظرا لاختلاف رؤاهم وتناقض بعض ملاحظاتهم وتأثر بعضها بنظرة استعلائية، مشيرة إلى تأثير الحملة الفرنسية في نشأة ظاهرة "الإيجيبتومانيا" أو الولع بالمصريات، وانعكاسها على الأدب والفن الغربي.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، من خلال متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي، بعنوان "مصر في كتابات الرحالة العرب والمسلمين والغربيين"، بمشاركة الدكتور كمال عناني، والدكتورة هبة محمود سعد، والدكتورة دعاء قنديل، وأدار الندوة الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية.