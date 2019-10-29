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ضرب زلزال بقوة 4ر6 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين اليوم الثلاثاء، بعد أكثر من أسبوع من زلزال عنيف ضرب المنطقة نفسها وخلف سبعة قتلى.

وذكر مركز الفلبين لعلم البراكين والزلازل ان مركز الزلزال يقع شمال شرق بلدة تولونان في مقاطعة كوتاباتو (972 كيلومترا جنوبي مانيلا).

ووقع الزلزال الساعة 0904 صباحا بالتوقيت المحلي (0104 بتوقيت جرينتش)، حيث هز المباني وأجبر الأشخاص على الخروج من المكاتب والمدارس والمستشفيات في المناطق المتضررة ، حسب المعلومات الأولية الصادرة عن المعهد ومقاطع الفيديو التي يتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عمدة مدينة تولونان، ريويل ليمبونجان، إنه أمر بتعليق الدراسة والعمل للسماح للمهندسين بفحص المباني.

وأضاف لمحطة إذاعة "مانيلا": "يجب أن يتم نقل جميع المرضى في المستشفيات في الهواء الطلق الآن.. إنه زلزال أقوى من المرة الماضية".

وكان زلزال بقوة 3ر6 درجة قد ضرب المنطقة نفسها تقريبا في 16 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 215 آخرين.

وتقع الفلبين على ما يعرف بـ "حزام النار" في المحيط الهادئ، حيث يضرب تلك المنطقة حوالي 90% من زلازل العالم.