ترامب ينشر صورة الكلب المشارك بعملية قتل البغدادي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الاثنين، صورة للكلب الذي رافق الجنود الأمريكيين الذين شنوا غارة مساء يوم السبت أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي.

وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقد رفعنا السرية عن صورة للكلب الرائع والذي قام بمثل هذه المهمة العظيمة في القبض على زعيم داعش وقتله، أبو بكر البغدادي".

وتضمنت التغريدة صورة للكلب الذي يتم الكشف عن اسمه وهو جالس على قدميه الخلفيتين ويتدلى لسانه من جانب فمه.



وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في وقت سابق أمس، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي إن الكلب أصيب بجروح طفيفة ولا يزال متواجدا في موقع العملية.

وعند سؤاله عن دور الكلب، أجاب الجنرال ميلي قائلا إن الكلب عاد إلى الخدمة مع مدربه، مشيرا إلى الخدمة العظيمة التي قدمها الكلب.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي مازحا إن البنتاجون "يحمي هوية الكلب".

ورافق الكلب، الذي لم يكشف عن نوعه، الجنود الأمريكيين إلى محافظة إدلب السورية لمطاردة أبو بكر البغدادي.

وقال الرئيس ترامب أول أمس الأحد إن الكلب طارد البغدادي في نفق أسفل المجمع، حيث فجر زعيم تنظيم داعش الإرهابي سترة ناسفة مما اسفر عن مقتله وثلاثة من أطفاله.



