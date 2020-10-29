 فيديو.. السودان: لم يتم التطبيع مع إسرائيل إلى الآن.. وما جرى اتفاق فقط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. السودان: لم يتم التطبيع مع إسرائيل إلى الآن.. وما جرى اتفاق فقط

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:35 ص | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 12:35 ص

وزير خارجية السودان: العلاقات الجدية مع إسرائيل تبدأ عند المصادقة على الاتفاق

 

قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، إن السودان بدأ خطواته الأولى لإنشاء علاقات مع إسرائيل، وذلك بالاتفاق على تطبيع.

وأكد قمر الدين، في تصريحات لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأربعاء، أنه لن يتم التطبيع إلى الآن، وإنما اتفاق فقط

وأعرب عن تمنياته بأن يسير هذا الاتفاق في الاتجاه الصحيح، بعد أن توافق عليه المؤسسات الدستورية السودانية، مفسرًا: «سيقام مجلس تشريعي أولا، ومن ثم المصادقة على أي اتفاق يأتي بين بلادنا وإسرائيل».

وأضاف أن العلاقة الجدية مع إسرائيل تبدأ عند المصادقة على الاتفاق، مشيرًا إلى أن هذا التطبيع ليس مقاسًا واحدًا يلبسه الجميع، بل كل حسب مصالحه.

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