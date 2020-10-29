شرطة هونج كونج تستعد لإطلاق خط ساخن للإبلاغ عن انتهاكات الأمن القومي

تعتزم إدارة الشرطة في هونج كونج، إطلاق خط ساخن للمواطنين، للإبلاغ عن الانتهاكات المشتبه بها لقانون الأمن القومي الجديد، بحسب ما نقلته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" في وقت متأخر من مساء أمس الاربعاء عن مصادر لم تسمها.

وقالت المصادر، إن هوية الأشخاص الذين سوف يقومون بالإبلاغ على الخط الساخن -الذي من الممكن أن يتم إطلاقه في أسرع وقت ممكن قبل حلول الشهر المقبل- ستظل مجهولة.

وقال مصدر حكومي، لم يكشف عن هويته، إن الإجراء سيكون بمثابة قناة مناسبة من أجل جمع المعلومات الاستخباراتية، وبمثابة رادع أيضا، حيث ستكون هناك "عيون وآذان في كل مكان".

وأوضح المصدر: "قد يكون لدى المواطنين معلومات بشأن أنشطة يمكن أن تعرض الأمن القومي للخطر، أو حتى تفاصيل بشأن المشتبه بهم أو تحركاتهم".

ويشار إلى أن بكين قدمت في يونيو الماضي قانونا مثيرا للجدل للأمن القومي في هونج كونج. وقد تم انتقاد القانون على نطاق واسع دوليا، بوصفه محاولة لقمع المعارضة.

وصار الناشط المؤيد للاستقلال، توني تشونج، واحدا من بين أحدث المعارضين الذين تم اعتقالهم بتهمة خرق القانون الجديد، يوم الثلاثاء الماضي.

ومثل تشونج أمام المحكمة اليوم الخميس وتم رفض الإفراج عنه بكفالة. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع المقبلة الخاصة بمحاكمته في يناير المقبل.

ويواجه تشونج اتهامات بالانفصال وغسل الأموال والتآمر لنشر مواد تحريضية على الإنترنت.