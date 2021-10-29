قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن مريض الإدمان لا يدفع أي مبالغ مقابل علاجه من الإدمان داخل مصحات علاج الإدمان.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد: «هنا المريض مبيدفعش جنيه في العلاج من الإدمان».



وكشف الدكتور عمرو عثمان أنه تم استقبال 140 ألف شخص لطلب العلاج من الإدمان خلال العام السابق من مختلف محافظات الجمهورية، وليس شرط أن يتم حجز كل تلك الحالات لتلقي العلاج حيث يقيم الطبيب المريض هل يحتاج حجز ضروري أو أنه يتم التعامل معه من خلال الأدوية والعيادة الخارجية بشكل مستمر.





