 مسئولون بجهاز الشاباك يهددون بالاستقالة حال تعيين ديفيد زيني رئيسا له - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئولون بجهاز الشاباك يهددون بالاستقالة حال تعيين ديفيد زيني رئيسا له

​​​​​​​القدس / الأناضول
نشر في: الأحد 25 مايو 2025 - 9:34 م | آخر تحديث: الأحد 25 مايو 2025 - 9:39 م

- الجنرال العسكري ديفيد زيني يحمل "آراء لا تنسجم مع القيم المهنية للجهاز "

هدد مسئولون في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بالاستقالة في حال تعيين الجنرال العسكري ديفيد زيني، رئيسا له، وفق هيئة البث الرسمية مساء الأحد.

وذكرت الهيئة، أن منسقين ميدانيين، في "الشاباك"، مسؤولين عن منطقة القدس والضفة الغربية المحتلة، قالوا في محادثات مغلقة إنهم يدرسون الاستقالة، في حال تم تعيين زيني، رئيسا للجهاز.

وأضافت أنهم يرون في تعيينه "خطوة سياسية تمس بطابع الشاباك كجهاز دولة؛ لأنه يحمل آراء لا تنسجم مع القيم المهنية للجهاز".
لكن الهيئة أوضحت أنه "حتى اللحظة، لم يقدم المنسقون استقالاتهم رسميا"، دون ذكر عددهم.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين زيني رئيسا لـ"الشاباك" خلفا لرونين بار.

وأثارت خطوة نتنياهو احتجاجات في الشارع واعتراضات من سياسيين، وصلت حد التهديد بعصيان مدني وتقديم التماس للمحكمة بوقف القرار.

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