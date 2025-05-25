تونس تعيد فتح قنصليتها في بنغازي شرقي ليبيا بعد إغلاق دام أكثر من 10 سنوات

أعلنت تونس، الأحد، إعادة فتح قنصليتها العامة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وذلك لأول مرة منذ إغلاقها قبل أكثر من عشر سنوات بسبب التوترات الأمنية والاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة.

وأعلنت الخارجية التونسية "إعادة فتح القنصلية العامة ببنغازي، بداية من الأحد، وذلك في إطار حرص الدولة التونسية المتواصل على تقريب الخدمات من أبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأضافت أن "البعثة التونسية ببنغازي، ستتولى تقديم خدماتها للمواطنين التونسيين المقيمين في كلّ من بنغازي والجبل الأخضر ودرنة وطبرق وامساعد وجالو والبيضاء والمرج والعقورة وقمينس وأجدابيا والبريقة والكفرة" بإقليم برقة شرقي ليبيا.

وأكدت الخارجية أن القنصلية ستستقبل طلبات المواطنين في نطاق اختصاصها الترابي، وستوفر مختلف الخدمات الإدارية والقنصلية، بما يخفف عنهم مشقة التنقل إلى مناطق بعيدة.

يشار إلى أن إعادة فتح القنصلية التونسية في بنغازي يأتي بعد أكثر من 10 سنوات على إغلاقها إثر استهدافها من قبل مجموعات مسلحة في فبراير 2014.

ففي 2 فبراير 2014، استهدف مسلحون مجهولون مقر القنصلية التونسية في بنغازي بقذيفة "آر بي جي" تسببت في حدوث أضرار طفيفة بسورها الخارجي، لكن دون تسجيل ضحايا في الأرواح.​​​​​​​

فيما أوضحت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية التونسية، حينها، أن "القذيفة سقطت على بعد بضعة أمتار من مقر القنصلية"، ونفت علمها بـ"الجهة التي تقف وراء الهجوم".