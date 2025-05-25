الدكتور سامح سعد في ضيافة أولى حلقات برنامج كلام في العلم على القناة الأولى قريبا

كشف الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن انطلاق برنامج علمي جديد، وذلك للعرض على شاشة القناة الأولى، ويتضمن البرنامج الذي يحمل عنوان "كلام في العلم" قضايا علمية بارزة في مجالات مختلفة، في إطار رؤية ماسبيرو لتبسيط العلوم.

تحاور الدكتورة داليا بركات، خلال أولى حلقات البرنامج، العالم المصري الدكتور سامح سعد الباحث المرموق في الفيزياء الحيوية، ويترأس تحريره الكاتب الصحفي أشرف أمين رئيس القسم العلمي بالأهرام.

ويتضمن الحوار نقاش الدكتور سامح سعد في الموضوعات التالية، كيف بدأ الخلق؟، ما نعرفه عن بداية الكون، وما نعرفه عن حاضر الكون، وتركيبه، واتساعه، وتغيره، ومستقبله، وكذلك ما نعرفه عن تاريخ كوكبنا الطبيعي، وما نعرفه عن نشأة الحياة.

ويتطرق البرنامج أيضاً لمناقشة نظرية التطور وكتاب أصل الأنواع لتشارلز داروين، والتي تعد من أخطر النظريات في التاريخ، وكيف شكلت الكوارث الضخمة التاريخ الطبيعي للكوكب، وقصة أسلاف الإنسان، والصدام بين الداروينية والدين، ومحاولات البعض للتوفيق بينهما.

يضاف إلى ذلك مناقشة التفسير العلمي للوعي البشري، باعتباره أحد أبرز المعضلات التي تواجه العلم المعاصر، كما يعرض البرنامج تطورات البحث العلمي في قضايا المخ البشري، وكيف يعمل وكيف لا يعمل؟، وما أسباب الشيخوخة؟، وما سبل الحد منها وإبطائها؟.

كما تستعرض الحلقات مسارات البحث في مجالات الذكاء الصناعي، ومستقبل البشرية على ضوء التطور الحيوي للآلات.

كما يناقش البرنامج ما يخص مجالات الفيزياء وعلوم الفضاء ويتوقف طويلاً أمام مظاهر الهندسة الكونية المذهلة، والانضباط المدهش في قوانين الكون، والمعالم المثيرة في جغرافيا المجرات.

وقال المسلماني، إن البرنامج سيتضمن في مواسمه التالية استضافة الدكتور سامح سعد لعلماء مصريين وأجانب لمناقشة القضايا ذاتها، وقضايا أخرى ضمن حركة العلم في العالم.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن "الإعلام العلمي" على رأس أولوياتنا، وفي مقدمة جدول أعمالنا، وسوف نبذل أفضل الجهد لتعزيز الثقافة العلمية وسيادة المنطق، وجذب الشباب لمتابعة حالة العلم، والاستعداد للمشاركة بنصيب لائق في ثورة العلوم المعاصرة.