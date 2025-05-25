إذاعة جيش إسرائيل: آلية توزيع مساعدات بغزة تبدأ غدا الاثنين مع ثغرات كبيرة

أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هذه الآلية "لن تكون قادرة على تلبية احتياجات جميع سكان القطاع"

ادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن آلية توزيع المساعدات الإنسانية الجديدة في قطاع غزة، ستبدأ العمل غدًا الإثنين، بوجود ثغرات كبيرة، وذلك بالتعاون مع شركات أمريكية خاصة.

وقالت الإذاعة الرسمية إن "آلية المساعدات الإنسانية الجديدة في قطاع غزة، ستبدأ بالعمل يوم غد الإثنين، بعد تأخير ليوم واحد، بالتعاون مع شركات أمريكية خاصة".

لكنها نوهت إلى أن الآلية الجديدة "تعاني من ثغرات كبيرة ولن تكون قادرة على تلبية احتياجات جميع سكان القطاع"، دون مزيد من التفاصيل.