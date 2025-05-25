 إذاعة جيش إسرائيل: آلية توزيع مساعدات بغزة تبدأ غدا الاثنين مع ثغرات كبيرة - بوابة الشروق
الأحد 25 مايو 2025 10:17 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

إذاعة جيش إسرائيل: آلية توزيع مساعدات بغزة تبدأ غدا الاثنين مع ثغرات كبيرة

القدس / الأناضول
نشر في: الأحد 25 مايو 2025 - 8:47 م | آخر تحديث: الأحد 25 مايو 2025 - 8:47 م

أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن هذه الآلية "لن تكون قادرة على تلبية احتياجات جميع سكان القطاع"

ادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن آلية توزيع المساعدات الإنسانية الجديدة في قطاع غزة، ستبدأ العمل غدًا الإثنين، بوجود ثغرات كبيرة، وذلك بالتعاون مع شركات أمريكية خاصة.

وقالت الإذاعة الرسمية إن "آلية المساعدات الإنسانية الجديدة في قطاع غزة، ستبدأ بالعمل يوم غد الإثنين، بعد تأخير ليوم واحد، بالتعاون مع شركات أمريكية خاصة".

لكنها نوهت إلى أن الآلية الجديدة "تعاني من ثغرات كبيرة ولن تكون قادرة على تلبية احتياجات جميع سكان القطاع"، دون مزيد من التفاصيل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك