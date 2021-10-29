لطيفة فهمي عضو لجنة تحكيم في الملتقي الخامس لمؤسسة أولادنا

وقع اختيار القائمين علي الملتقي الخامسة لمؤسسة أولادنا ، علي الفنانة لطيفة فهمي للمشاركة في لجنة تحكيم السينما والشعر بالملتقى، الذي يقام تحت شعار " سوي نرجع فرحتنا"، برئاسة سهير عبد القادر .

يذكر أن الدورة المقبلة من الملتقي المقرر انطلاقها يوم 16 نوفمبر المقبل، هي دورة استثنائية ، حيث يلتقي اولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني ، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.

يذكر انه يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور ٦٥ عاما علي العلاقات المصرية الصينية، ويهدف المهرجان إلي تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لاولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه الحدث الأول علي مستوى العالم الذي سيعمل علي تحقيق الدمج الدولي.