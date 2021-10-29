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بدء إنشاء محطة كهرباء بالشيخ زويد

بدء إنشاء محطة كهرباء بالشيخ زويد
بدء إنشاء محطة كهرباء بالشيخ زويد
مصطفى سنجر
نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 7:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 7:34 ص

استمرت عمليات الانشاء في محطة كهرباء فى منطقة الشلاق بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن المحطة الجديدة ستقوم بتغذية مدن العريش والشيخ زويد ورفح الجديدة بالكهرباء، بجانب تغذية 30% من احتياجات قطاع غزة من الكهرباء.

وأوضح محافظ شمال سيناء أن إجمالى الطاقة المستهلكة خلال العام 2019-2020 بشمال سيناء بلغت 650 مليون كيلو وات من خلال 12 محطة هي، القنطرة شرق، وبئر العبد، والبخارية، والمساعيد المتنقلة، والوحدات المتنقلة، وبغداد، ورمانة، وبالوظة، وأسمنت العريش وأسمنت سيناء، وقاطية.

 

 

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