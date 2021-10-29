 رئيس مخابرات كوريا الجنوبية يلمح إلى إمكانية عقد اجتماع بين سول وبيونج يانج بشأن إعلان نهاية الحرب الكورية - بوابة الشروق
الجمعة 29 أكتوبر 2021 5:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لانطلاقة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية؟
النتـائـج تصويت

رئيس مخابرات كوريا الجنوبية يلمح إلى إمكانية عقد اجتماع بين سول وبيونج يانج بشأن إعلان نهاية الحرب الكورية

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 5:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 29 أكتوبر 2021 - 5:21 ص

نقل المشرع الكوري الجنوبي كيم بيونج كي عن رئيس جهاز المخابرات الوطني بارك جي وون في جلسة برلمانية قوله إنه ربما يُعقد اجتماع بين سول وبيونج يانج لإجراء مناقشة بشأن إعلان نهاية الحرب الكورية، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

جاءت تصريحات بارك ردا على سؤال حول رد فعل كوريا الشمالية على اقتراح قدمه مؤخرا رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن بشأن إعلان نهاية الحرب الكورية في الفترة من 1950-1953، حسبما ذكرت يونهاب اليوم الخميس.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت كوريا الشمالية سوف تجلس على طاولة المفاوضات دون تلبية شروطها المسبقة، قال بارك، "هذا ممكن"، وفقا للمشرع لكيم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المشرع كيم قوله إن رئيس جهاز المخابرات الوطني وصف أقواله على أنها رأي شخصي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك