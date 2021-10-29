زاخاروفا: واشنطن تُطالب بمغادرة 55 دبلوماسيا وموظفا روسيا الأشهر المقبلة

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن واشنطن تطالب 55 دبلوماسيا وموظفا روسيًا بالسفارة والقنصليات الروسية بمغادرة الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، مؤكدة أن الوضع سيتفاقم على الجبهة الدبلوماسية نتيجة لذلك.

وقالت زاخاروفا، في بيان مقتضب، نُشر مساء اليوم الجمعة، على الموقع الإلكتروني الرسمي للخارجية الروسية: "بالنظر إلى المطالب التي قدمتها واشنطن بضرورة مغادرة 55 من دبلوماسيينا وموظفينا الإداريين الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، وهذا يعني طردهم، فإن الوضع على الجبهة الدبلوماسية سيزداد سوءًا بين البلدين".