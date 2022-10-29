ترامب ينتقد ازدواجية المعايير في القضاء الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت شيوعية، و"ستذهب إلى الجحيم" بسبب المعايير المزدوجة في العدالة.

وكتب ترامب على شبكة "Truth Social" التي يملكها: "هناك نهجان للعدالة في الولايات المتحدة الأمريكية الشيوعية حالياً، ليذهب بلدنا إلى الجحيم".

ووفقا لترامب، فإن المعايير المزدوجة في العدالة تتمثل في إجراء تحقيق مستمر معه بسبب "هراء"، في حين أن نجل الرئيس الأمريكي الحالي هانتر بايدن، ارتكب "العديد من الجرائم الموثقة"، ولم يقدم بعد إلى العدالة.

وفي أكتوبر 2020 ، نشرت صحيفة "نيويورك بوست" عددا من المواد التي تحتوي على مراسلات يزعم أنها وجدت على الكمبيوتر المحمول لـ "هنتر" ابن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

وعثر على الحاسوب في إحدى ورش الإصلاح في ولاية ديلاوير، وقام صاحب الورشة بعمل نسخة من القرص الصلب، وسلمها لرودي جولياني، عمدة نيويورك السابق والمحامي الشخصي للرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، دونالد ترامب.

ولاحقاً تواردت أنباء بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي استولى على الكمبيوتر المحمول، وكتبت صحيفة "ديلي ميل" أن الصور الموجودة على الكمبيوتر المحمول تشير لتورط بايدن جونيور في أنشطة إجرامية تشمل تهريب المخدرات والدعارة.