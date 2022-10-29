الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة المدارية نالجاي إلى 45 قتيلا

قالت الوكالة الوطنية للكوارث في الفلبين اليوم السبت، إن عدد القتلى الناجم عن العاصفة المدارية الشديدة "نالجاي" ارتفع إلى 45 قتيلا مع تضرر أكثر من 184 ألف شخص.



وقالت الوكالة في البداية إن عدد القتلى ارتفع إلى 72 شخصا، لكن بسبب "خطأ في عملية العد" عدلته إلى 45.



وأضافت الوكالة أن 18 شخصا على الأقل فقدوا في الفيضانات والانهيارات الأرضية، بينما أصيب 33 آخرون.



وكان 40 من القتلى ينتمون إلى إقليم ماجوينداناو في منطقة مينداناو الجنوبية، حيث تسبب هطول الأمطار الغزيرة لعدة أيام، في فيضانات وانهيارات أرضية، مما أدى إلى دفن المنازل في الطين والحطام.



وأوضحت الوكالة أن 3 ضحايا لقوا حتفهم أيضا في إقليمي سلطان كودارات وساوث كوتاباتو القريبين بينما أبلغ عن مقتل شخصين في منطقة فيساياس الغربية شمال مينداناو.



وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن العاصفة نالجاي ضربت اليابسة في إقليم كامارينس سور الشرقية قبل أن تعبر جزيرة لوزون الرئيسية مع رياح قصوى مستمرة تبلغ سرعتها 95 كيلومترا في الساعة وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 160 كيلومترا في الساعة.