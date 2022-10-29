وكالة: البيت الأبيض يعلن مشاركة بايدن في قمة المناخ بشرم الشيخ

أعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيشارك في قمة المناخ "COP 27" التي ستعقد في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارين جان- بيير، إن بايدن سيحضر قمة المناخ المنعقدة في الفترة من 6 - 18 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ، وفق وكالة سبوتنيك.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عزمها المشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء تصريحات صادرة عن مجلس الوزراء الإيطالي، جاء فيها: "سوف تتوجه ميلوني إلى شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر، حيث ستشارك في قمة رؤساء الدول والحكومات في كوب 27 التي ترأسها مصر هذا العام، في أول رحلة خارجية لها منذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية في 21 أكتوبر الجاري".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد دعا ميلوني في 22 أكتوبر الجاري، في رسالة التهنئة التي قدمها لتوليها رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي، لحضور قمة كوب 27.

وعبر الرئيس السيسي، عن ثقته الكاملة في دولة إيطاليا يمكن أن تلعب دورًا إيجابيًا وبناء خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ. وأتطلع إلى العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار الشراكة المتينة التي توحد مصر وإيطاليا في جميع المجالات.