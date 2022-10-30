الهند: مقتل 4 أشخاص وإصابة 18 إثر انفجار في شاحنة وقود

ذكرت الشرطة الهندية أن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 18 آخرون إثر اندلاع حريق في شاحنة وقود وانفجارها في منطقة أيزاوال بولاية ميزورم مساء اليوم السبت، حسبما أفادت وكالة (برس ترست أوف إنديا).

وأضافت الشرطة أن خمسة من المصابين في حالة خطرة.

ووقع الحادث في قرية تويريال /حوالي 18 كيلومترا شرق عاصمة الولاية/ نحو الساعة السادسة مساء بينما كانت الشاحنة التي تحمل نحو 22 ألف لتر من الوقود في طريقها إلى تشامفاي.

واشتعلت النار في الشاحنة عندما كان السكان يحاولون جمع الوقود المتسرب من الشاحنة لسبب ما.