فيريرا يعالج أخطاء الزمالك قبل مواجهة إنبي في الدوري

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استقر جيسوالدو فيريرا المدير الفني بنادي الزمالك، على علاج الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة الأهلي في السوبر.

والتي أدت للخسارة بهدفين مقابل لاشئ سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي جمعتهما بستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

وعقد البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني اجتماعا بلاعبي الأبيض عقب الخسارة من الأهلي بهدفين مقابل لاشيء سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد فاز بها الفريق الأحمر ببطولة السوبر المصري.

وطالب فيريرا اللاعبين بضرورة نسيان الخسارة والتركيز في مباريات الدوري الممتاز حتى يتمكن الفريق من الحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

وأوضح فيريرا خلال الجلسة التي جمعته باللاعبين أن الفريق ارتكب أخطاء كانت السبب في الخسارة فضلا عن عدم التزام بعض اللاعبين بتعليماته خلال المباراة. وشدد فيريرا على أنه لن يسمح بتكرار الأخطاء الفنية في المرحلة المقبلة حتى يتمكن الفريق من الخروج من كبوة الخسارة ببطولة السوبر المصري.