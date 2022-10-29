تقرير: بريطانيا أرسلت طيارين من سلاح الجو الملكي لتدريب نظرائهم الصينيين

كشف تقرير لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أمس الجمعة، أن المملكة المتحدة أرسلت طيارين من سلاح الجو الملكي البريطاني لتدريب نظرائهم الصينيين، وأنها سمحت كذلك لمواطنين صينيين بالدراسة في الكليات العسكرية البريطانية.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، إنه لم يتم توفير: "أي تدريب لأفراد القوات الجوية الصينية على المقاتلات النفاثة أو أي تدريبات حساسة أخرى".

وقال التقرير، إن نحو أربعة من طياري الخطوط الأمامية شاركوا في "دورة لغة الإنجليزية في مجال الطيران" في بكين في عام 2016، في حين خضع ثلاثة مواطنين صينيين على الأقل لتدريب الضباط الأساسي في كلية سلاح الجو الملكي البريطاني في كرانويل في لينكولنشاير.

ويعتقد أن آخر ضابط صيني التحق بالكلية في عام 2019 - وهو الوقت الذي كانت فيه المملكة المتحدة وأقرب حليف لها، الولايات المتحدة، آنذاك في عهد الرئيس دونالد ترامب، تشعران بالقلق بشكل متزايد بشأن التهديدات الأمنية من جانب الصين.

وقال ضابط بريطاني كبير سابق لشبكة سكاي نيوز إنه كان على علم في الماضي بأن هناك عددا من المواطنين الصينيين درسوا في كلية القيادة والأركان في شريفنهام في سويندون - التي يتواجد بها كبار الأفراد العسكريين من جميع أسلحة الجيش والبحرية والقوات الجوية.

وقال المصدر: "من المضحك أنهم كانوا يستخدمون آلة تصوير المستندات طوال الوقت".