ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز على فالنسيا بالدوري الإسباني

قاد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فريقه برشلونة لتحقيق الفوز 1 / صفر على مضيفه فالنسيا في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 12 من الدوري الإسباني.

وسجل ليفاندوفسكي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة ليتصدر ترتيب الدوري مؤقتا بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يستضيف جيرونا غدا الأحد.

على الجانب الأخر تجمد رصيد فالنسيا عند 15 نقطة في المركز العاشر.

وبعد مرور ربع ساعة من اللعب، اضطر الإيطالي جينارو جاتوزو، المدير الفني لفريق بلنسية، إلى إجراء أول تغيير بخروج المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني ونزول ماركوس أندريه.

وبعد خروج كافاني، لم يشن فالنسيا العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى الألماني مارك أندير تير شتيجن حارس برشلونة، فيما لم يقدم أنسو فاتي وعثمان ديمبلي وليفاندوفسكي بعض اللمحات الهجومية للفريق الكتالوني.

ولم تشهد دقائق الشوط الأول محاولات خطيرة من الجانبين، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، تحول أداء بلنسية شيئا فشيئا وأصبح الأكثر خطورة على المرمى، وحاول تهديد مرمى برشلونة في أكثر من مناسبة. وفي الدقيقة 50 سجل صامويل لينو لاعب فريق بلنسية الهدف الأول لفريقه، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) والتي اثبتت وجود لمسة يد قبل دخول الكرة للشباك.

وتواصلت المباراة ما بين محاولات من الجانبين، ودفع تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة بالثلاثي جافي ورافينيا وفيران توريس بدلا سيرخيو بوسكيتس وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي على الترتيب.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، نجح برشلونة في تسجيل الهدف الوحيد للمباراة عن طريق ليفاندوفسكي الذي تلقى كرة عرضية من رافينيا ليسددها مباشرة في شباك جيورجي مامرداشفيلي حارس فالنسيا مسجلا الهدف الوحيد. ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز برشلونة 1 / صفر.