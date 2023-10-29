ردّ المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على سؤال عن سبب عدم إصدار بيان تخفيف أحمال الكهرباء لساعتين قبل بدء تنفيذ هذه الخطوة بشكل فعلي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء» عبر شاشة «cbc»، مساء الأحد، إن الأمر مرتبط بإجراء التنسيق الداخلي، حيث أعقب ذلك إصدار بيان من قبل مجلس الوزراء في هذا الخصوص.

وأضاف أن الوضع سيعود لطبيعته مع عودة الانخفاض في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه الحالة مؤقتة، وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن زيادة فترة انقطاع الكهرباء التي بدأت اعتبارا من يوم أمس، جاءت نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق.

وقال إن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الرياح – الشمسية – المائية) فى نفس الفترة عن العام السابق، وهو الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق.