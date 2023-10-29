 استعدادا لدخولها غزة.. أجهزة طاقة شمسية وإسعافات وأغذية تصل من الكويت إلى مطار العريش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استعدادا لدخولها غزة.. أجهزة طاقة شمسية وإسعافات وأغذية تصل من الكويت إلى مطار العريش

مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 12:51 م | آخر تحديث: الأحد 29 أكتوبر 2023 - 12:51 م

أفرغ الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، طائرة المساعدات القادمة من الكويت في مطار العريش الدولي.

وأكد مصدر في الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن الطائرة الإغاثية الكويتية هي السادسة ضمن الجسر الجوي الكويتي، وجرى تفريغ الشحنات تمهيدا لإيصالها قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية وسيارتا إسعاف وجرافة و80 جهازا للطاقة الشمسية.

ويجري نقل المواد الإغاثية إلى مخازن في مدينة العريش؛ لنقلها لاحقا إلى معبر رفح البري ودخولها لقطاع غزة.

ويشار إلى أن كميات المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء منذ 12 أكتوبر، بلغت أكثر من 1100 طن من المساعدات المختلفة على متن 57 طائرة من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية.

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